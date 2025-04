Tartumaal räägitakse laupäeval loodussõbralikest talupidamisviisidest

“Laupäeval on suurepärane võimalus tutvuda ühe tõeliselt inspireeriva talunikuga, Puutsa talu perenaise, lihaveisekasvataja Airi Külvetiga, kes oma tegevuses juhindub elurikkusest ja on sealjuures tuntud ja tunnustatud ka ettevõtjana. Loomakasvatuses on võimalik luua edukalt toimiv elurikkust toetav karjatamise süsteem. Selleks kasutatakse portsjonkarjatamist, kus ühe maa peal on veised, lambad või kanad vaid lühikest aega ja intensiivselt ning liiguvad siis edasi uutele aladele. See imiteerib looduslikke protsesse. Sarnaselt liikusid enne inimesi ja loomakasvatust Eesti aladel laialdaselt ringi metsikute rohusööjate karjad, luues soodsat kasvulava erinevatele teistele liikidele,” selgitas inspiratsioonipäeva eestvedaja Piret Väinsalu Eestimaa Looduse Fondist.