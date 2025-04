Postimehe kasvuhooneloterii täitis sünnipäevasoovi

Pea 2000 osalejaga loteriis naeratas fortuuna sel korral Rakveres elavale Häli Ettile – uue kasvumaja jaoks on linnasaias juba koht olemas ning loosivõit läks tema sõnul väga õigesse kohta. „Tütar just ütles, et tahaks sünnipäevaks kasvuhoonet, nii et käisimegi neid Maamessil vaatamas. Ja osalesime ka loosil. Soovid on täitumiseks!” rõõmustas ta.