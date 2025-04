VIDEO Innovaatiline John Deere´i T6 kombain teeb põllumajanduse noortele ahvatlevaks

Maamessil 14 messinaela sekka valitud kombain on Wihuri Agri OÜ saagikoristusmasinate tootejuht Marten Musta sõnul täis digitaalseid lahendusi ning paljud töökäigud on automatiseeritud, mistõttu nimetataksegi selle seeria kombaine digitaalseteks. „Näiteks põllu otsas suudab kombain ise ümber pöörata. Kombain suudab traktori juhtimist üle võtta vilja väljalaadimise ajal. Digitaalseid lahendusi on väga palju,” kinnitas ta.