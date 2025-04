Stokker AS-i JCB ehitus- ja põllumajandusmasinate tootejuht Reimo Narva, sõnas, et teleskooplaaduri teeb eriliseks, et tal on jõuallikaks 4,8liitrine ja 130hobujõuline JCB diiselmootor ning tema liikumiskiiruseks on 40 km/h. "See on eriline sellises suuruses masina kohta."