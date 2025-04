"Hüdrokülv on muruseemne külvamine vesilahusega, mis sisaldab multši, väetist ja muruseemet. See teeb töö kiiremaks ja seda kasutatakse enamasti taristuprojektide juures, et katta ära suuremaid alasid," selgitas rasketehnika müügi ja rendiga tegeleva LooBerg OÜ juhatuse liige Allar Adamberg.