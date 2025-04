VIDEO Eesti kuulsaim traktor on iga juhi unistus: sellest leiab hea helisüsteemi ja külmkapigi

Baltem AS-i Deutz-Fahr traktorite müügiesindaja Sten Dantšenko sõnas, et tähelepanu on nad tänu telestaarile Lamborghini traktorile saanud palju. "Jeremy Clarkson hakkas põllumajandust oma huumoriga ja omas võtmes promoma ja ka seda traktorit. See on sellele margile kuulsust väga palju andnud. Kui seda saadet ei oleks, siis see huvi nii suur ilmselt poleks," arutles ta.