VIDEO Eestisse plaanitakse rajada puude varjupaik

ArborEst OÜ juhataja Heiki Hanso sõnas, et plaanib rajada puude varjupaiga, kus hoolitseb nende puude eest, mis muidu raiutaks maha, kuid mida saaks edukalt kasutada kõrghaljastuses kuskil mujal. Et plaan teoks saaks, on oluline roll täita tänavusel Maamessil üheks messinaelaks valitud puukäpal.