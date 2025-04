Et uuringu tulemused ei ole veel lõplikud, ei ütle Reintam ka konkreetseid numbreid välja, kuid mikroplast meie mullas teeb ta murelikuks.

Kust plast siis põllumulda saab? Teekondi on mitmeid: nii põllumajanduses kasutatavate kilede jääkidest, teeäärsest prügist kui ka inimeste endi kodudest. Nimelt kasutatakse põldudel jäätmekäitlejatelt saadud komposti, mis on saadud inimeste biojäätmetest. Sinna aga satub nii tavalisi kilekotte kui ka biolagunevaid prügikotte. Viimaseid küll julgustatakse kasutama, aga tegelikult ei lagune need täielikult, vaid neist jäävad alles mikrotükid.