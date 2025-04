Kuna sorte on poodides väga palju, siis tasub spikriks võtta Baltic Agro soovituse, milliseid sorte tasuks kasvatada.

Meeles tasub pidada ka seda, et selleks, et saada eriti varajast saaki, tasub kartuleid kasvatada katteloori all kuni taime õitsemiseni ja seejärel katteloor eemaldada.