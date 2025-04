Ohoo! Messil saab näha nii uut kartulisorti, mida veel müügilgi pole

METKi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Christiana-Gabriela Kristal tõdes, et esimene messipäev oli menukas. "Meie boksi külastas palju rahvast, kes huvitusid enim kartulinäitusest, mida ka reedel ja laupäeval veel näha saab," rääkis ta. "Näitusel on meil erinevad Eestis aretatud sordid alates aastast 1934, kuid uudistama saab tulla ka "ahjusooja" keskvalmivat kartul ’Joosepit’, mis jõudis sordilehte sel kevadel. ’Joosep’ tuleb müügile 2026. aastal."

Kui nüüd köögiviljaseemnetest rääkida, siis nende vastu oli eile ka väga suur huvi. Kõige populaarsem oli hernes ’Virges’. "Võiks öelda, et eelistati hea maitsega varavalmivat hernest," sõnas Kristal. "Samas on jätkuvalt populaarsed ka teised sordid. Meie hernesortide üheks eripäraks on see, et kui mitu sorti samal ajal külvata, saab herneste söömisaega pikendada, sest erinevad sordid valmivad eriaegadel."