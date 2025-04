VIDEO Maamessil esitletakse esmakordselt Farmeti FALCON PRO kombikülvikut

Agrofort OÜ Farmeti tooteesindaja Valdek Küppas sõnas, et põllumehi kindlasti huvitab külviku puhul punkri maht - selle kombikülvikul on kogupunkrimaht 6000 liitrit. "Töölaius on 6 meetrit, mis on ka atraktiivne mõõt, sest tema saab keskmiselt 6 hektarit tunnis teha, nii et kui võtta kümnetunnine päev, siis 50-70 hektarit päevas külvata ära on päris hea tulemus," sõnas ta.