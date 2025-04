VIDEO Messil näeb imerobotit, mis saab aias hakkama muru, lehtede kui lumega

Üheks põnevuse tekitajaks on Maamessil olnud alati messinaelad ehk kõige uuemad tehnikauudised, mida sel aastal on 14. Teiste messinaelte seas on Maamessil võimalik tutvuda aiarobotiga, mis niidab muru, koristab lehti ja talvel tegeleb ka lume tõrjumisega.