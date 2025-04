"Jäiga raami peal. Kõik neli ratast veavad ja pööravad. On võimalik ka diagonaalis liikumine. Tal on väga hea optimaalne pöörderaadius, tutvustas "EM-Serv OÜ juhatuse liige Ando Kangur uue põlvkonna teleskooplaaduri omadusi.

"Teleskoopnoolel on kolme silindrit. Üks neist garanteerib paralleelsuse ehk maapinnast kuni maksimumkõrguseni, mis on 4,7 meetrit, säilitavad kahvlid paralleelsuse," lisas ta veel. Tõstevõime on kahvlitega maksimaalselt 4,3 tonni.