Maamessil toidutelgis ainsana ehedat suitsusauna sinki müüv Meelike Sula Nipi Seafarmist selgitas, et nende sink on valmistatud vanade traditsioonide kohaselt – liha on hoitud kaks nädalat soolvees ja suitsutatud kuni 48 tundi suitsusaunas. „Ja siis toome ta soojalt siia,” sõnas ta.