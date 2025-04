Müürisepp sõnas, et uue mudeli väljatöötamise puhul on väga oluline olnud metsameeste tagasiside: need puudused, mis varasematel mudelitel on olnud ja millega kliendid pole rahul olnud, on nüüdseks kõrvaldatud ning uus harvester on senisest veelgi töökindlam. "Kõik muudatused teenivad seda eesmärki, et masin oleks töökindlam, kestaks paremini ja temaga oleks mugavam töötada," lisas ta.