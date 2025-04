VIDEO Iseliikuv söödamikser säästab aega ning suurendab loomade heaolu

Üheks neist on BVL V-DRIVE MAXIMUS GIANT 2S iseliikuv söödamikser, mille puhul Starter ST OÜ projektijuhi Timo Jaaska sõnul on tegu kiire, suure jõudluse ja vastupidava masinaga, millel on patenteeritud freesilahendus. Söödamikser võimaldab kiiresti ja täpselt pakkuda loomadele just neile vajalikku ja kvaliteetset sööta. "See mudel on mõeldud küll suurtootjatele, aga on ka näiteid, kus selle ostavad farmerid, kel on 200 lüpsilooma," tõi ta näiteks.