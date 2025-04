Eesti Maaülikooli turundusjuht Kaia Timpmann ütles, et suur osa Maaülikooli igapäevasest õppe- ja teadustööst on tihedalt seotud just Maamessi peamiste teemadega. “Alates kasvõi toidu tootmisest ja lõpetades metsanduse ja tehnikaerialadega. Seepärast teeme Maamessiga juba aastaid tihedat koostööd, et tugevdada neid valdkondi, mis on elu hoidmiseks ja majanduse tugevdamiseks meie riigile nii olulised,” sõnas ta.