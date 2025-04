VIDEO: vaata, kuidas Maamess üles seati

Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul kerkib Maamessi ajaks võimas telklinnak ning näitusele tuuakse hulgaliselt rasketehnikat. „Maamess on eelkõige tuntud suure põllu- ja metsatehnika väljapaneku poolest, aga alateemadena on messil esindatud ka aiandus ja toit. Uudistamist jagub kolme päeva jooksul nii äri- kui ka eraklientidel,“ märkis ta. Maamessi peetakse 31. korda ning näituseala on läbi aegade suurim.

Maamessi kesksel kohal on tehnika näitus, esitletakse põllu- ja metsamasinaid, farmiseadmeid, hooldustehnikat ning muid valdkonnaspetsiifilisi seadmeid. Samuti on esindatud toidutootjad, puitmajade pakkujad, aiamasinad ning messitemaatikaga seotud tugiteenused. Maamessil moodustavad suuremad ja väiksemad tegijad sünergia, mida pannakse aasta-aastalt üha enam tähele ka piiri taga. Tänavu on osalejaid lisaks Eestile ka Soomest, Lätist, Leedust, Poolast, Tšehhist, Austriast, Saksamaalt ja Belgiast ning oodata on hulgaliselt väliskülalisi. Mullu väisas Maamessi üle 42 000 külastaja.