Messinaelte seast leiab nii Jeremy Clarksoni poolt kiidetud traktori kui eriti võimeka aiaroboti

Sel aastal toob ​Baltem ​Maamessile tõeliselt omanäolise masina – Lamborghini 8280 TTV traktori, mis on tuntud muljetavaldava jõudluse ja innovaatilise disaini poolest. Ka Jeremy Clarkson, tuntud autoentusiast, telesaatejuht ja farmipidaja, on väljendanud imetlust kõnealuse masina vastu, rõhutades selle võimekust ja elegantsi. See traktor on Eestis ainulaadne ning püüab ka kõige nõudlikuma kliendi pilgu.

JCB 530-60 AGRISUPER TELESKOOPLAADUR

JCB 530-60 AGRISUPER TELESKOOPLAADUR FOTO: Foto: Guy Dixon

JCB 530-60AGS on kompaktne, aga muljetavaldavalt võimas teleskooplaadur põllumajanduses. Kolmetonnine tõstevõime, võimas mootor ja hüdraulikasüsteem ning vastupidav konstruktsioon tagavad usaldusväärsuse ka kõige raskemates tingimustes. Kompaktne suurus võimaldab töötada kanalas, laudas ja kitsastes oludes. Mugav kabiin tagab suurepärase nähtavuse ja täpse juhitavuse. Kui on vaja masinat, mis mahub igale poole, kuid ei tee järeleandmisi võimsuses ega vastupidavuses, on see teleskooplaadur just selleks loodud. Masina tippkiirus on kuni 40 km/h.

