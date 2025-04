Kevad on tublisti edenenud ja on aeg arbuusitaimedega tegeleda. Meie kliimas saab arbuuse nii avamaalt kui ka kasvuhoonest – ja õigupoolest edeneb ta avamaal vaat et pareminigi. Arbuus päritolult kõrbetaimena on väga valgusnõudlik ning kui asju korralikult läbi ei mõtle, jääb tal maapinnal vonklevana kasvuhoos valgust väheks.