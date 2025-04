Vähetuntud kaunviljad kasvavad ka Eestis edukalt

Just kliimamuutused, rohelepe jms on põhjusteks, miks otsitakse põllumajanduses pidevalt võimalusi uusi kultuure kasvatada.

Soja andis suurt saaki

Sojauba on Jõgeval viljeletud juba alates eelmise sajandi kolmekümnendatest. 2014 jõuti esimese kodumaise GMO-vaba sojasordini „Laulema”. Lisaks proteiinile ja selle suurepärasele aminohappelisele koostisele sisaldab soja veel õli (24%) ning võib seega kliima muutumisel pakkuda huvi ka õlitööstusele, kuna tema oomega-3 ja oomega-6 rasvhappeline koostis on sobivas vahekorras.

2024. aasta 8. mail külvasime katse erinevate kaunviljadega: lääts „Danaja” (Venemaa), kikerhernes „Pagomma” (Kanada) ja ahtalehine lupiin „Boregine” (Austraalia), kolmes korduses. Enne väetati põldu YaraMila Cropcare’iga (8-11-23) 300 kg/ha. Läätsele ja lupiinile on Eesti muldades sobivad mügarbakteri tüved olemas, nende seemet ei ole vaja enne külvi töödelda. Kikerhernes kui uus kultuur Eestis vajaks töötlemist bakteriga Mezorhizobium cicer. Jõgeval me seda ei kasutanud, kuna eelmiste aastate katsetest on selgunud, et töötlemata kikerhernes annab ka heal agrofoonil rahuldava saagi, kuid proteiinisisaldus võib jääda mõnevõrra väiksemaks. Kuna hernel ja oal kasutatud herbitsiidid ei sobi nendele kaunviljadele, siis kõblati katselappe kasvuajal kaks korda. Sobivate preparaatide leidmine keemiliseks umbrohutõrjeks ongi meie järgmine ülesanne uute kaunviljade katsetamisel.