Lihavõtete ajal on ikka kohupiima- ja muid piimatoite söödud, samuti kuuluvad porgandiga küpsetised nende pühade juurde. Õnneks on porgandi- ja kohupiimakooki paslik ka igal muul ajal nautida, nii et asjaolust, et munapühad on selleks korraks läbi, ei tasu end häirida lasta.

Seekord said kohupiim ja porgand kokku maitsvas ja mahlases koogis. Võib öelda, et see on topelt porgandi ja topelt kohupiimaga kook, sest porgand on koogis kahel moel ning mahedat kohupiima on nii täidises kui ka kattes.