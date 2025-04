Peeter Raudsepp: Eesti on juhtimiskriisis, otsustamise asemel peetakse koalitsiooniläbirääkimisi

„Täna on meil juhtimiskriis valitsuse tasandil – vajalikul määral muudatusi pole tehtud. Otsuste asemel peetakse koalitsiooniläbirääkimisi. Energiakava kord on, siis pole. Eesmärk on väga ebaselge – taskukohane energia, mida see tähendab? Energia eest maksmata ei saa jätta, selle arvelt tarbitakse muid kaupu vähem, mis kahandab majandust veelgi,“ tõdes Peeter Raudsepp. „Oleme pikka aega tegelenud probleemide eitamisega ja lootnud, et kui näitajad on halvad, siis paranevad need iseenesest. Seda pole aga juhtunud.“