Turuinfo: joogipiima ja või hinnad on tõusnud, kanamunade hind püsib stabiilsena

Kõige selgem hinnatõus on olnud purepakendis joogipiimal, mille hind on viimase aasta ja kolme kuuga tõusnud 14%. Samal ajal on tõusnud ka toorpiima hind – 22%. Märkimisväärne muutus on toimunud ka tööstusest väljamüüdava või hinnas, mis on kallinenud enam kui veerandi võrra. Selle taga on nii toorpiima kallinemine kui ka rahvusvahelised turusuundumused, sh tugev nõudlus, tootmiskulude kasv ja piimatoodangu vähenemine.