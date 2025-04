LOODUSKALENDER Kolmapäeval ei tohiks lõhkuda puid ja teha toas tuld

Ja kes hoolimata pühade töökeelust käe mulda pani, see teab, et muld on seemnete kasvatamiseks nii valmis „et istu või ise sisse“. Põuased tolmavad põllud said äikesevihmades janu täis joodud ja taimerahvas ajas pea sirgu. Naat on üle luupekse ja vahtrad hakkasid õitsema. Koguni kaseõietolmu on õueklaaspinnad täis, kohati on see veel Lätimaa oma. Aga praegu õitsevad metsa all kõik korraga sinililled, võsa- ja kollased ülased, isegi külmamailased ja kassirattad tegid silmad lahti. Randades villased katkujuured ja aas-karukellad.