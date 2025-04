Mida teha pühadeks keedetud munadega?

Eelkõige tasub meeles pidada, et enne keetmist tuleks munad aegsasti külmkapist välja võtta, et need äkilise temperatuurimuutuse tõttu keevas vees ei puruneks. Samuti peab jälgima, et vesi munade keetmisel liiga hoogsalt ei keeks, vaid ainult kergelt mullitaks ehk n-ö podiseks. Liiga kõrgel temperatuuril kuumutamisel tuleb munavalge sitke ja rebu jahune.

Munade keetmisel on oluline täpne kellaaeg – see on üks asi, mida köögis sisetunde alusel teha ei saa. Kui asetad munad juba kuuma vette, siis selleks, et saada üsna vedela kollasega muna, tuleks arvestada 2,5–3 minutit. Poolpehme munakollase jaoks on vajalik 4–5 minuti pikkune keeduaeg. Garneerimiseks on munarebu kõige ilusam kaheksaminutilise kuumutamise järel. Vaid täidetud munade valmistamiseks peaks munakollane olema täiesti kõva, mis tähendab, et keeta tuleks 9–10 minutit.