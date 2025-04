Energia varustuskindluse tagamiseks saab taotleda toetust

„Viimaste aastate kriisid on selgelt näidanud, et põllumajandusettevõtjate tulemuslikkust mõjutab valmisolek ja võimekus kriisidele kiiresti reageerida. Ettevõtete elujõulisuse tagamiseks on äärmiselt oluline tootmiseks vajalike sisendite, eelkõige energia olemasolu. Seetõttu saavad põllumajandusettevõtjad taotleda toetust investeeringuteks, mis aitavad tagada energia varustuskindlust,“ selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.