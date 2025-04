Muna on üks väärtuslikumaid terviktoite, sisaldades peaaegu kõiki vajalikke toitaineid, mida inimesel vaja on. Vitamiinidest on munas olulisel määral nii B-rühma vitamiine kui ka rasvalahustuvaid vitamiine A ja D, mikroelementidest seleeni, tsinki ja rauda.