Maamess toimub sel aastal suuremal pindalal

31. korda toimuva Maamessi tuumikvaldkonnad on traditsiooniliselt põllumajandus, metsandus, aiandus ja toit. Maamessi raskuskeskme moodustab rasketehnika näitus, aga messil pannakse sündmuse projektijuhi Margus Kikkuli sõnul välja kõik, mis messi valdkondadega seotud. „Ettevõtete tooteportfellid aina laienevad, seega on Maamessil uudistamist ühtaegu nii äri- kui erakliendil. Näiteks on suurfarmide traktorite kõrval välja pandud maamajapidamisse sobivad traktorid, metsalangetusmasinate kõrval halumasinad ja nii edasi,“ kirjeldas Kikkul. See on projektijuhi sõnul tinginud olukorra, kus hoolimata näituseala laiendamisest on osalevate ettevõtete arv jäänud varasemaga samasse suurusjärku, sest ekspositsioonialad on suuremad. Näituseala suurendamist võimaldas messikeskuse territooriumi kõrval paiknenud kõrgepingeliini viimine maakaablisse.

Hoolimata väga turbulentsest olukorrast maailmamajanduses on messi korraldamine seni sujunud suuremate tõrgeteta ning väljapanekutele mõju avaldanud ei ole. „Kohalik külastaja väärib messi, kus tooteid ei pea vaatama kataloogist, vaid need on füüsiliselt kohal. Eksponendid pingutavad väljapanekute nimel ja need on tõepoolest väga sisukad. Igal aastal küsitakse meilt, mis on messil uut. Vastame nagu ikka – kõik on uus! Eksponentide eesmärk on ju kohale tuua kõige uuem tootevalik,“ märkis korraldaja ning lisas, et Maamessi hoiab värskena ka eksponentide vahetumine. Tänavu on 450st ettevõttest näiteks 123 sellised, kes mullu messil ei osalenud. Lisaks Eesti ettevõtetele on osalejaid Soomest, Lätist, Leedust, Poolast, Tšehhist, Austriast, Saksamaalt ja Belgiast.