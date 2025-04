SILMAILU Kaks üliharuldast orhideeliiki võetakse rangeima kaitse alla

Leeder-sõrmkäpp (Dactylorhiza sambucina) leiti Saaremaalt uuesti 2021. aastal, pärast seda, kui liiki peeti Eestis enam kui sajandi hävinuks. Viimati oli taime Eestis tuvastatud 1901. aastal Saaremaal Austlas. Praegune asurkond on erakordne – kui reeglina on pooled taimedest roosaõielised ja pooled kollast värvi, siis meie populatsioon koosneb vaid kollaste õitega taimedest, mis on haruldane kogu liigi levila ulatuses. Eesti ligi tuhande õitsva taimega leiukoht on teadaolevalt ainus Läänemere idakaldal.