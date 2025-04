„Kormoranid on Eestis soodsas seisundis: meil pesitseb üle 40 tuhande haudepaari ning arvukus on jätkuvalt kasvus. Samal ajal hindavad eksperdid kormoranide mõju kalastikule oluliseks, sest nende saagiks langevad eelkõige just noorkalad, kes ei ole jõudnud kudeda,“ selgitas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo spetsialist Kerli Pettai.