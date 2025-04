80 protsenti Linnu talu kanadest muneb pruune mune. Lihavõtete ajal suureneb korraks hüppeliselt soov valgete munade järele, ülejäänud aastast on kliendid ärijuht Jarno Hermeti sõnul pruunide munadega väga rahul.

Valgamaal Tagula külas tegutseva Linnu talu ärijuht Jarno Hermet on tänavuse kevadega üsna rahul. Kuigi hetkel on munadega kitsas, teeb rõõmu teadmine, et talu toodangut oodatakse.