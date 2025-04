Aprill on väga heitlik, sageli on kuu lõpul veel kergelt lund ja tugevad öökülmad, aga toas aknalaual ettekasvatatud köögiviljataimed vajaksid juba istutamist uuele kasvukohale kas kasvuhoonesse või aeda peenrale. Nii tuleb varakult läbi mõelda, millised on teie võimalused ootamatult tulla võiva jahedate, peaaegu talviste ilmade korral.