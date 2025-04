LOODUSREKORDID Väike tutt-tiir elas üle 20 aasta

Rekord nr 143. Eakas tutt-tiir

Vanuselt kaheteistkümnes lind on tutt-tiir, kes rõngastati 13. juunil 2000 Läänemaal Kabajalaiul ning taasleiti 20. mail 2021 Pärnumaalt Haapsi külast. Tema vanuseks jäi 20 aastat, 11 kuud ja 6 päeva. Väiksema linnu kohta kõrge eluiga.

Rekord nr 144. Suurim paisjärv

Suurim paisjärv sisemaal on Paunküla veehoidla, mis loodi 1960. aastal Pirita jõe paisutamisega Paunküla ja Ardu küla vahel. Selle pindala on 415,8 ha ja koos saartega 447,2 ha – viimaseid on veehoidlas 10 ja seal elab palju rästikuid. Auväärset teist kohta hoiab paisjärvede seas Soodla veehoidla.