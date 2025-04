DAVA Foods avas veebruaris Eesti esimese suurtööstusena kanala koos talveaiaga, kus saab toimetada 50 000 kana. Kui märgiline see meie munasektori jaoks on, et suurim munatootja selle sammu tegi?

Meie jaoks oli see väljakutseid täis projekt. Tahtsime selle teoks teha, et saada kätte turutunnetus, kui suur on ikkagi nõudlus nende kanade munade järele, kes saavad kanalas vabalt ringi liikuda ja siblida. Kui nõudlust on, oleme meie valmis alati laiendama.