Kesk-Euroopas on tuvastatud kümmekond taudikollet, mille tõttu on hukatud üle 14 000 veise. Eesti valitsus eraldas juba 1,5 miljonit eurot, et kohalikud tootjad saaksid suu- ja sõrataudi ennetamiseks vajalikud investeeringud tehtud. Toetuse suurus võib ettevõtete kohta ulatuda 10 000 kuni 100 000 euroni, seega on selle summa eest võimalik toetada vaid 30–300 ettevõtet, samal ajal on meil ligikaudu 5000 loomapidamiskohta ja 276 000 sõralist.