„Võtsime selle otsuse vastu juba aprilli alguses, sest suu- ja sõrataud on väga ohtlik. Samuti ei olnud võimalik kuu alguses prognoosida, milliseks kujuneb taudi levik Maamessi toimumise ajaks. Vastutustundlik on loomade avalik presenteerimine praegu pausile panna,” selgitas Tartu Näituste kommunikatsioonijuht Henrik Urbel.

Urbel arutles, et kui on neid, kes arvavad, et Maamessi korraldajad on selle otsuse vastu võtnud liiga kergekäeliselt, sest on ju loomad olnud messi väga oluline ja perede seas armastatud osa, siis tasub end tema sõnul kurssi viia Põllumajandus- ja Toiduameti bioturvameetmetega, mille täitmisel ei oleks sisuliselt võimalikki inimestele taluloomi näidata nii, et loomad oleks hoitud ja inimesed tegelikult ka veiseid või kitsi näha saaks.