Ligi: Ei saa öelda, et Eestis valitseb nälg ja peab toiduainete tarbimise järgi inimesi toetama

Toidukaba hind poes kerkib ja teeb suvel käibemaksu tõustes veel korraliku hüppe. Kes reisimas käinud, kinnitavad kui ühest suust, et mujal on toit odavam. Üheks põhjuseks peetakse seda, et Eesti on koos Taaniga ainukesed euroliigu riigid, kus toiduainetele ei kehti madalam käibemaks.