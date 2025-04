Kuni 30 meetri kõrguseks kasvava võimsate lehtedega kookospalmi koduks peetakse Polüneesia saari. Kui juhtute väsinuna kookospalmi lähedusse, ei maksa tema alla puhkama jääda – see on ohtlik. Pähe kukkuv vili võib kaaluda ka 10 kilo.

Viljadeta puu alla istuda on ikkagi vilets võimalus: puu leht kaalub umbes sama palju, värskena isegi kuni 20 kilo. Lehed võivad tõesti olla pähklist raskemad, sest need on väga suured ja sisaldavad palju vett, pähkel aga on seest peamiselt õõnes.