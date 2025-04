LOODUSKALENDER Käes on karulauguhullus

Muidugi oli nädalavahetuse kõige popim tegevus lumevabadel aladel karulaugumetsas käimine. Seda hoolimata külmast talvetuulehingusest. Kui esialgu tundus, et nädalavahetuseks tärkavad kõige magusamasse konditsiooni vaid mererandade ja aiakarulaugud, siis käik sisemaa salapärasesse saaremetsa näitas, et ka seal on karulauk võileivaküps.