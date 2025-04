Tahad näha, kuidas kardetud kormoraanid elavad? Piilu kaamerast

“Kaamera jälgib suurt kolooniat, mistõttu on kogu aeg midagi põnevat toimumas. Kaamerapilti jälgides saame näiteks teada, milline on kormorani pulmatants ja kas kormoranid suudavad ninapidi koos pesitsedes sõbralikult läbi saada või esineb omavahelist konkurentsi,” ütleb ornitoloogiaühingu linnukaitsespetsialist Kunter Tätte.

“Peamine küsimus on muidugi, et millal kooruvad esimesed pojad,” on Tätte põnevil. Samas nendib Tätte, et selle aasta kormoranihakatiste elu ei saa kardetavasti kerge olema, sest ilmajaam prognoosib nädalavahetuseks külmema õhu sissevoolu ja koorunud poegadel tuleb usinasti kosuda, lisaks ähvardab kormoranipoegi pidev oht kajakate ja kotkaste saagiks langeda.