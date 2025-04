Usbekistani farmerid õppisid Eestis kaasaegseid loomakasvatusoskusi

Märtsikuine Eesti oli küll jahe ja lumine, kuid see ei heidutanud Usbekistani delegatsiooni, kes sukeldus teadmisterohkesse koolitusprogrammi. "Meil on kõrged ootused – Eestis aretatud veised on kõrge toodanguga ja me tahame neist parimat võtta," märkis üks osalejatest.