Tõnis Soopalu ehk Farmer Tõnis külastas eelmisel nädalal Inglismaal Jeremy Clarksoni farmipoodi, pruulikoda ja pubi. Clarksoni farmisarja austajana tõdes ta ka kohalikega rääkides, et see, mida kunagine autosaadete juht on Cotswoldis toimetades põllumajandusvaldkonna jaoks ära teinud, väärib kiitust ja austust.