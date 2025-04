Põllutööd algasid tänavu harukordselt vara

Järva- ja Viljandimaa piiril teraviljakasvatusega tegelev Raido Allsaar on tänavuse kevadega rahul. On teine küll tavapärasest nii palju varajasem, et ajab meest naerma, sest ta ei mäleta, et oleks kunagi varem teinud mullaharimisega algust 31. märtsil. „Lausa müstiline, kuid tänavu nii on. Pritsimist, väetamist, taime turgutamist oleme märtsis varasematel aastatelgi teinud, aga mullaharimist, seda mitte,“ märkis ta.