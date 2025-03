Volatiilsus on põllumajandussektori uus normaalsus. Viimased kaks saagiaastat on teraviljakasvatajatele olnud rängad ja seda peamiselt tulenevalt ilmastikust. Lisaks muudele, juba ületatud väljakutsetele nagu Covid ja geopoliitilised kriisid, on täna täiendavalt lisandunud ettearvamatu president Trump, kirjutab SEB põllumajandussektori kliendihaldur Andrus Mägi oma kommentaaris.