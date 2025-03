Paljude omaduste poolest on see võrreldav Eestis laialdaselt kasvatatava talinisu sordiga ’Ada’, kuna üks ’Pärlikee’ vanematest ongi ’Ada’. Samas on uus sort mõnel aastal näidanud isegi paremat talvekindlust. Suurim erinevus nende kahe sordi vahel on tera suurus – ’Pärlikee’ tuhande tera mass on oluliselt suurem.