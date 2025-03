Ilus ilmaga kaasnes mitukümmend maastikupõlengut

Päästjad on saanud tänase päeva jooksul pea 20 väljakutset maastikupõlengutele. Enamus neist põlengutest on alguse saanud lõkkest, mis on süüdanud ümbritseva kulu või on kandunud sädemed puuhunnikusse. Tulelevikut mõjutab kohati tugev tuul. Mitmel juhul on olnud ohus inimeste majad. Suurim maastikupõleng oli Sillamäe linna lähedal Vaivara külas, kus põlengualaks hindasid päästjad pea 9 hektarit.

„Ilus kevadilm meelitab õues lõkkeid tegema. Tuleb aga meeles pidada, et lõkke tegemisel peab alati jälgida ohutust. Tänasel päeval tuleks aga eriti jälgida ilmaolusid - tuulisel ajal tasub lõkke tegemisest üldse loobuda,“ selgitas päästeameti vastutav Tarmo Voltein. Ta lisas, et kuival ajal piisab õnnetuse juhtumiseks vaid hetkest – tuul kannab lõkkest lenduvad sädemed kuivale pinnasele ja ulatuslik tulekahju võibki alguse saada. Samamoodi võib kulupõlengu põhjustada ka maha visatud korralikult kustutamata suitsukonist. Voltein märkis, et ohutuse eiramine ja hooletus võivad lisaks tuleõnnetustele tuua kaasa rahatrahvi. Summa, mis ohutusnõuete eiramise eest lühimenetluse korras välja tuleb käia, on 80 eurot. „Lühimenetlusega määratud trahv on mõjutusvahend, millega elanikke ohutusnõuete täitmisele suunatakse, et ennetada kahju tekkimist nende varale või loodusele.“