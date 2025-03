Kui veel mõni aasta tagasi oli tehisintellekti võimalik kasutamine vaid põnev teema, mille üle põllumajandustootjad kokkusaamistel arutasid, teeb see juba praegu farmides ära mitme inimese töö. Ekspertide sõnul on ainult aja küsimus, millal ka meie põldudel toimetavad isesõitvad droonid või koristusrobotid, sest tööjõu nappust arvestades on selge, et töö tuleb ära teha aina vähemate inimestega.​