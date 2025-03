Loodusrekordid Vanim linnupesa püsis puus aastakümneid

Rekord nr 139. Vanim linnupesa

Vanim linnupesa on u 75 aastat puus püsinud Sirtsi soo kaljukotkapesa. Pesast on juttu 1995. aastal välja antud „Virumaa koguteoses”, kus mainitakse, et see on puus püsinud 50 aastat. Pesa vanus praegu on hinnanguliselt 75 aastat. Aastatel 2005–2020 oli pesa asustamata ja peaaegu lõplikult lagunenud.