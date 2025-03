Hanelised on targad linnud, kes kohanevad kiiresti. Nii tuleb nende heidutamiseks kasutada erinevaid vahendeid. FOTO: Erik Prozes

Eestist üle lendavaid hanelisi tuleb suunata toituma sinna, kus nad põllumeeste kahjustamise asemel toovad kasu meile kõigile ehk mere- ja rannaäärsetele karjamaadele, leiavad talunikud. Letaalne jaht ehk püssikuul on selleks kõige tõhusam moodus, et linnud jätaksid rahule kultuurpõllud, mis on hanedele kui maiuspalad.